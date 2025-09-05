По состоянию на 1 августа 2025 года страховой сектор Казахстана продемонстрировал устойчивое развитие. В стране действуют 25 страховых компаний, из которых 10 специализируются на страховании жизни, передаёт BAQ.KZ.

Активы страховых организаций в июле выросли на 3,5% и достигли 3,6 трлн тенге. Основная часть этих средств размещена в ценных бумагах, доля которых составляет свыше 70%. При этом обязательства сектора увеличились до 2,5 трлн тенге, а собственный капитал превысил 1 трлн тенге благодаря росту прибыли.

"Чистая прибыль страхового рынка за июль составила почти 46 млрд тенге, а с начала года — 155 млрд. Активность населения и бизнеса также заметно возросла: только в июле было заключено 2,4 млн договоров страхования, что на 6,5% больше, чем месяцем ранее. В целом с января количество договоров выросло почти на 20% и достигло 15,2 млн, при этом основная динамика пришлась на страхование жизни", - рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Страховые премии с начала года составили 964 млрд тенге, что на 17% больше, чем годом ранее. Наибольший рост пришёлся на добровольное личное страхование, особенно в сегменте пенсионных аннуитетов и страхования жизни. Положительная динамика отмечается и в имущественном страховании, где зафиксирован рост премий по договорам от финансовых убытков и ущерба имуществу.

Обязательные виды страхования также показали увеличение, главным образом за счёт страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Однако вместе с ростом премий увеличились и страховые выплаты: за июль они составили почти 40 млрд тенге, а с начала года превысили 245 млрд, что на 39% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост выплат пришёлся на сегмент добровольного имущественного страхования.

Таким образом, казахстанский страховой рынок продолжает активно расти, показывая устойчивое увеличение активов, премий и спроса на страховые услуги, особенно в сегментах жизни и добровольного страхования.