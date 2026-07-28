«Страна не может процветать без искоренения коррупции»: ОСДП встретилась с жителями ВКО
Кандидаты в депутаты Курултая от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) провели встречу с жителями поселка Глубокое Восточно-Казахстанской области.
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Основными темами обсуждения стали развитие сельских территорий, борьба с коррупцией, пенсионная реформа и пополнение бюджета. Во время встречи кандидат Виктор Калгин заявил, что Казахстан обладает значительным аграрным потенциалом, который пока используется не полностью.
Казахстан обладает колоссальным аграрным потенциалом, который пока используется не в полную силу. Подъём села невозможен без создания наукоёмкого производства и организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции — мяса, шерсти, шкур. Это даст рабочие места, увеличит добавленную стоимость и принесёт дополнительные доходы в бюджет страны, — сказал Калгин.
Еще один кандидат от партии, Рустем Сарманов, заявил, что одним из главных условий развития страны является борьба с коррупцией.
Страна не может процветать без искоренения коррупции — это фундаментальное условие. Нельзя забывать, что около 40% казахстанцев — сельские жители. Они кормят страну и составляют основу её продовольственной безопасности. Но сегодня мы наблюдаем тревожную тенденцию к урбанизации населения, — отметил он.
По данным пресс-службы партии, жители интересовались источниками финансирования повышения пенсий и заработных плат, проведением пенсионной реформы, а также способами увеличения доходов бюджета. Представители ОСДП в качестве ключевых направлений назвали борьбу с коррупцией, цифровизацию экономики, справедливую налоговую систему и развитие несырьевого производства.
В ходе встречи председатель районного маслихата Алтай Калигожин предложил концепцию развития сельских территорий по принципу «Одно село — одно производство». Встреча прошла в рамках продолжающейся агитационной кампании ОСДП.
Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа.
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