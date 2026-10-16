Страны ОТГ приняли план действий в сфере медиа на 2027 год

По итогам VIII встречи министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств, ответственных за медиа и информацию, подписано коммюнике и принят план действий на 2027 год. Об этом рассказал руководитель департамента международных отношений Совета по СМИ и телерадиовещанию Азербайджанской Республики Расим Багиров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, подготовленные документы предварительно рассмотрела профильная рабочая группа. Участники обсудили результаты выполнения предыдущего плана, задачи на следующий год и долгосрочные направления сотрудничества.

«По итогам сегодняшней встречи было подписано коммюнике. В качестве его неотъемлемой части также принят план действий на 2027 год», – сообщил Багиров.

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Отдельное внимание уделили формированию общего информационного пространства и объединению усилий в борьбе с дезинформацией. По мнению представителя Азербайджана, одним из наиболее эффективных инструментов остаётся повышение медиаграмотности населения.

«Мы считаем, что повышение медиаграмотности населения – один из самых эффективных методов борьбы с дезинформацией, которая особенно широко распространяется в эпоху искусственного интеллекта и других цифровых технологий», – отметил он.

Багиров также подчеркнул важность своевременного и подробного информирования со стороны государственных органов. Это помогает предотвращать распространение слухов и недостоверных сведений.

Говоря о результатах сотрудничества, он отметил, что площадка ОТГ способствует укреплению как многосторонних, так и двусторонних связей. Азербайджан развивает взаимодействие с Казахстаном, Турцией и Узбекистаном на основе меморандумов и дорожных карт.

В числе реализованных мероприятий – двусторонние форумы, проходившие в Азербайджане и Узбекистане в 2024–2025 годах, а также медиатуры для журналистов и представителей пресс-служб государственных органов. По словам Багирова, поездки охватывали не только столицу, но и другие города.

Он добавил, что с Казахстаном также реализуются проекты в сфере медиа и информации, а регулярные международные встречи помогают странам ОТГ укреплять взаимную поддержку на международных площадках.