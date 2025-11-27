Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев прокомментировал состояние людей, пострадавших в пожаре в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, передаёт BAQ.KZ.

По его словам все пострадавшие были переведены в Шымкент.

"Все пострадавшие были переведены в Шымкент, получают всю необходимую медицинскую помощь. Двое взрослых находятся на сегодняшний день в стабильном состоянии. По ребёнку состояние крайне тяжёлое. Постоянно консультируют специалисты из Алматы и Шымкента. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Министерство здравоохранения находится в постоянном контроле над ситуацией", — рассказал Султангазиев.

Он добавил, что медицинские службы работают в круглосуточном режиме, а все действия врачей координируются с профильными специалистами из других регионов для обеспечения максимально эффективного лечения.