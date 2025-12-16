В Сиднее во время празднования Хануки на пляже Бонди-бич произошло нападение на участников еврейской общины, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По данным полиции, стрельбу устроили отец и сын — 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам. Саджид Акрам был убит на месте в перестрелке с полицией, его сын находится в больнице в критическом состоянии под охраной правоохранителей. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что отец имел статус постоянного жителя страны, но уточнения о гражданстве не дал.

Согласно данным МВД, Саджид Акрам прибыл в Австралию в 1998 году по студенческой визе, позже получил партнерскую визу, а затем статус постоянного резидента. Откуда именно он приехал в страну, не раскрывается. Его сын Навид является австралийским гражданином по рождению.

Журналисты отмечают, что оба нападавших присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство". В результате стрельбы, произошедшей в воскресенье днём, погибли не менее 15 человек, ещё 27 получили ранения и находятся в больнице. Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя детали подготовки атаки и мотивы подозреваемых.