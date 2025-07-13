  • 13 Июля, 17:29
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Стрельба на встрече выпускников в США: четверо ранены

Личность и мотивы злоумышленника пока остаются неизвестными

Сегодня, 16:16
АВТОР
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Фото: pixabay.com Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: Фото: pixabay.com

В США во время встречи выпускников произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, в результате чего несколько человек получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на News.ru.

Четыре пострадавших были доставлены в больницу.

"Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения", - сообщили в полиции.

Сообщается, что все пострадавшие находятся в больнице. Их травмы не представляют угрозы для жизни. Полиция приступила к поискам стрелявшего, однако его личность и мотивы пока остаются неизвестными.

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