В городе Кемерово, Россия, около клуба на проспекте Советском произошел конфликт со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще один получил огнестрельное ранение, передаёт BAQ.KZ.

По информации Следственного комитета Кемеровской области, инцидент случился 8 ноября 2025 года около 03:00. В ходе конфликта между двумя группами один из участников применил огнестрельное оружие. Потерпевший скончался в медицинском учреждении, второй пострадавший был госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.

Все участники инцидента установлены. По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РФ. Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.