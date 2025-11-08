Стрельба у клуба в Кемерово: один погибший и один раненый
По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело.
В городе Кемерово, Россия, около клуба на проспекте Советском произошел конфликт со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще один получил огнестрельное ранение, передаёт BAQ.KZ.
По информации Следственного комитета Кемеровской области, инцидент случился 8 ноября 2025 года около 03:00. В ходе конфликта между двумя группами один из участников применил огнестрельное оружие. Потерпевший скончался в медицинском учреждении, второй пострадавший был госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.
Все участники инцидента установлены. По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РФ. Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
