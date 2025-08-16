  • 16 Августа, 10:58

Стрельба у мечети в Швеции: один человек умер, второй тяжело ранен

Полиция подозревает, что в деле замешаны преступные группировки.

Сегодня, 10:08
Фото: Report

В Швеции двое мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены на парковке возле мечети в городе Эребру в Швеции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По информации местной полиции, в пятницу, 15 августа, в службу SOS Alarm поступил звонок о предполагаемой стрельбе в Боглундзенгене, Эребру. Один из преступников был замечен покидающим место происшествия.

"Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу Эребру на машине скорой помощи. Один человек скончался от полученных ранений, другой тяжело пострадал, его жизни ничего не угрожает", - добавили полицейские.

Полиция ведет поиск лиц, устроивших стрельбу. Начато предварительное расследование по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "опасные преступления с применением оружия". Стражи порядка не усматривают взаимосвязи между выстрелами и мечетью. Однако существуют подозрения насчет преступных группировок в Эребру.

