В Швеции двое мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены на парковке возле мечети в городе Эребру в Швеции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По информации местной полиции, в пятницу, 15 августа, в службу SOS Alarm поступил звонок о предполагаемой стрельбе в Боглундзенгене, Эребру. Один из преступников был замечен покидающим место происшествия.

"Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу Эребру на машине скорой помощи. Один человек скончался от полученных ранений, другой тяжело пострадал, его жизни ничего не угрожает", - добавили полицейские.

Полиция ведет поиск лиц, устроивших стрельбу. Начато предварительное расследование по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "опасные преступления с применением оружия". Стражи порядка не усматривают взаимосвязи между выстрелами и мечетью. Однако существуют подозрения насчет преступных группировок в Эребру.