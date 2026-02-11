Стрельба в школе в Канаде: десять человек погибли
Сегодня, 11:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
110Фото: Анадолу
Согласно заявлению полицейских, шесть тел погибших были обнаружены в здании школы, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. По данным телеканала CBC, тела еще двух погибших были найдены в месте, "связанном с инцидентом". Предполагаемый нападавший покончил с собой.
Как отмечает агентство AFP, изначально канадские СМИ сообщали, что стрелком была женщина, однако полиция пока не стала раскрывать подробности о нападавшем, хотя и утверждает, что идентифицировала его.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в соцсетях, что "опустошен" новостями о стрельбе.
"Мои молитвы и самые глубокие соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате этого ужасающего акта насилия", - добавил политик.
Самое читаемое