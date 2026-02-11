В результате стрельбы в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, включая нападавшего. Инцидент произошел в старшей школе города Тамблер-Ридж. Личность предполагаемого стрелка пока не раскрывается, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, в результате стрельбы в старшей школе города Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе Канады погибли десять человек, включая нападавшего. Еще не менее 25 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 11 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.