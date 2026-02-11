Стрельба в школе в Канаде: десять человек погибли

Фото: Анадолу

В результате стрельбы в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, включая нападавшего. Инцидент произошел в старшей школе города Тамблер-Ридж. Личность предполагаемого стрелка пока не раскрывается, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, в результате стрельбы в старшей школе города Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе  Канады погибли десять человек, включая нападавшего. Еще не менее 25 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 11 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Согласно заявлению полицейских, шесть тел погибших были обнаружены в здании школы, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. По данным телеканала CBC, тела еще двух погибших были найдены в месте, "связанном с инцидентом". Предполагаемый нападавший покончил с собой.

Как отмечает агентство AFP, изначально канадские СМИ сообщали, что стрелком была женщина, однако полиция пока не стала раскрывать подробности о нападавшем, хотя и утверждает, что идентифицировала его.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в соцсетях, что "опустошен" новостями о стрельбе.

"Мои молитвы и самые глубокие соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате этого ужасающего акта насилия", - добавил политик.

