Стрельба в школе в Орегоне: погибли трое детей и учитель
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В начальной школе Silver Rail Elementary в городе Бенд, штат Орегон (США), произошла стрельба. По данным полиции, 16-летний подросток убил троих детей в возрасте пяти, восьми и 11 лет, а также учителя, сообщает BBC.
Ещё один семилетний ребёнок и 54-летний педагог были госпитализированы в критическом состоянии.
По информации правоохранительных органов, подросток проник в школу и открыл огонь по запертым дверям. Позже его застрелил местный житель, который заметил нападавшего и проследовал за ним. Мотивы стрелка и его возможная связь со школой пока неизвестны.
Руководитель школьного округа Бенд — Ла-Пайн Стивен Кук выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор Орегона Тина Котек поблагодарила местного жителя за вмешательство, которое, по её словам, помогло предотвратить дальнейшие жертвы.
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