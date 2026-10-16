Стрельба в школе в Орегоне: погибли трое детей и учитель

В начальной школе Silver Rail Elementary в городе Бенд, штат Орегон (США), произошла стрельба. По данным полиции, 16-летний подросток убил троих детей в возрасте пяти, восьми и 11 лет, а также учителя, сообщает BBC.

Ещё один семилетний ребёнок и 54-летний педагог были госпитализированы в критическом состоянии.

По информации правоохранительных органов, подросток проник в школу и открыл огонь по запертым дверям. Позже его застрелил местный житель, который заметил нападавшего и проследовал за ним. Мотивы стрелка и его возможная связь со школой пока неизвестны.

Руководитель школьного округа Бенд — Ла-Пайн Стивен Кук выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор Орегона Тина Котек поблагодарила местного жителя за вмешательство, которое, по её словам, помогло предотвратить дальнейшие жертвы.