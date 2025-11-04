В Туркестанской области расследуется инцидент со стрельбой, в результате которого один человек погиб, ещё трое получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По данным ведомства, происшествие произошло в ночь на 2 ноября в Тюлькубасском районе.

"На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе оперативных мероприятий личности подозреваемых установлены. Один из них задержан и водворён в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают второго участника.

Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Туркестанской области.