Стрельба в Туркестанской области: один человек погиб, трое ранены
В Туркестанской области расследуется инцидент со стрельбой, в результате которого один человек погиб, ещё трое получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
По данным ведомства, происшествие произошло в ночь на 2 ноября в Тюлькубасском районе.
"На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе оперативных мероприятий личности подозреваемых установлены. Один из них задержан и водворён в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают второго участника.
Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Туркестанской области.
