  • Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый

Сегодня 2026, 10:15
В одной из воинских частей Павлодара возбуждено уголовное дело по факту происшествия с применением оружия, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, военнослужащий по контракту произвёл выстрелы из закреплённого за ним оружия. В результате он скончался на месте, ещё один военнослужащий получил ранение.

Идёт расследование

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ход расследования находится на контроле Военно-следственного департамента МВД.

В Национальной гвардии Республики Казахстан от комментариев по данному инциденту отказались.

