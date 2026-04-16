В одной из воинских частей Павлодара возбуждено уголовное дело по факту происшествия с применением оружия, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, военнослужащий по контракту произвёл выстрелы из закреплённого за ним оружия. В результате он скончался на месте, ещё один военнослужащий получил ранение.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ход расследования находится на контроле Военно-следственного департамента МВД.