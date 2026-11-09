Стрельбу на центральной площади Кракова расследуют как теракт

Прокуратура Польши рассматривает массовую стрельбу на Рыночной площади в Кракове как террористический акт. В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили крупный арсенал оружия.

По данным европейских СМИ, во время обыска полицейские нашли семь единиц огнестрельного оружия и значительное количество боеприпасов. Ещё четыре единицы оружия подозреваемый взял с собой, когда направлялся в Краков. Предварительно установлено, что часть оружия была зарегистрирована на него, остальная — на его отца.

В память о погибших в результате стрельбы в Польше объявили общенациональный траур, который продлится в воскресенье и понедельник.

Представитель Министерства внутренних дел страны Каролина Галецкая сообщила, что среди погибших и пострадавших есть граждане Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. При этом она не уточнила, кто из иностранных граждан погиб, а кто получил ранения.

Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский сообщил, что среди погибших есть гражданин Великобритании. По его словам, также погибли трое граждан Польши и ещё два человека, личности которых пока не установлены. Среди пострадавших — пять иностранцев из Великобритании, Германии, Австрии, Португалии и России.