Новые данные республиканского исследования и аналитического доклада "Феномен лудомании в Казахстане" раскрывают тревожную картину: вовлечённость казахстанцев в азартные игры достигла масштабов социальной эпидемии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. В конце 2024 года выявлено, что крупнейшую долю азартной аудитории составляют игроки в нелицензированных букмекерских конторах — 494 тысячи человек. Почти столько же казахстанцев регулярно участвуют в лотереях и даже в запрещённых в стране интернет-казино.

Индустрия азартных игр в Казахстане всё активнее уходит в тень, несмотря на существование лицензированных заведений — легальные казино, залы игровых автоматов и букмекерские конторы также фиксируют сотни тысяч постоянных клиентов. Причём, как подчёркивают аналитики, один и тот же человек может быть одновременно активным участником нескольких форм азартных игр.

Особую тревогу вызывает рост игровой зависимости (лудомании). Согласно оценкам, в стране насчитывается около 442,5 тысячи зависимых, большинство из которых — мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Средний возраст лудомана составляет 29 лет, причём почти 72% из них имеют высшее образование, а более половины — состоят или состояли в браке и имеют детей. Это разрушает миф о том, что в азарт уходит только маргинализированная часть общества: напротив, зависимость всё чаще поражает социально активных и образованных людей.

Интересно, что почти 200 тысяч человек уже воспользовались механизмом самоограничения, заблокировав себе доступ к азартным играм. Это рекордное число для региона и серьёзный сигнал для властей.

Среди профессий, наиболее подверженных лудомании, лидируют работники строительства и промышленности (18,3%), финансового сектора (13,3%), госслужащие (11,7%) и предприниматели или самозанятые (также 11,7%). Это говорит о широкой социальной базе зависимости и о её распространённости в ключевых секторах экономики.

Объём услуг в сфере азартных игр и пари в первом квартале 2025 года составил 100,1 млрд тенге, что хоть и на 10,7% меньше, чем в прошлом году, всё же остаётся на высоком уровне четвертый год подряд. Для сравнения: в 2015–2021 годах этот показатель колебался от 3,1 до 16,4 млрд тенге.

Ещё одна важная тенденция — сокращение доли иностранных компаний в этом секторе: с 61,1% в 2024 году до 51,7% в первом квартале 2025-го. Однако, учитывая, что почти полмиллиона казахстанцев вовлечены в нелегальные букмекерские платформы, реальное присутствие иностранных операторов может быть значительно выше, особенно в "серой" зоне рынка.