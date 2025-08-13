В Казахстане наблюдаются высокие темпы роста в строительной отрасли. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства, передает BAQ.KZ.

Вице-премьер отметил, что в экономике страны стабильный рост демонстрирует строительная отрасль.