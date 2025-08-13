Строительная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост
В Казахстане построено жилья на 9,4 млн кв. м с начала года.
Сегодня, 15:36
126Фото: unsplash
В Казахстане наблюдаются высокие темпы роста в строительной отрасли. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства, передает BAQ.KZ.
Вице-премьер отметил, что в экономике страны стабильный рост демонстрирует строительная отрасль.
"Рост строительных работ ускорился до 18,5%. Введено в эксплуатацию 9,4 млн кв. м. жилья. Это на 5,2% больше соответствующего периода прошлого года", — сказал Серик Жумангарин.
