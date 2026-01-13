На брифинге в правительстве министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал о запуске проекта по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области, передает BAQ.KZ.

По его словам, проект разрабатывался несколько лет, а в 2025 году документация прошла государственную экспертизу.

– Стоимость строительства контррегулятора составляет 102 миллиарда тенге. Для финансирования проекта мы заключили меморандум с Азиатским банком развития, который предоставит займ на строительство. В этом году мы собираемся начать работы, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что объект позволит аккумулировать избыток воды в паводковый период на реке Есиль, что особенно важно, когда Астанинское водохранилище не справляется с объемами. Контррегулятор рассчитан на хранение порядка 870 миллионов кубометров воды, которую мы затем будем использовать для сельского хозяйства и других нужд.

По его словам, строительство контррегулятора повысит эффективность водоснабжения региона и снизит риски паводков для северных областей Казахстана.