Строительство Есильского контррегулятора обойдется в 102 миллиарда тенге — Минводы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На брифинге в правительстве министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал о запуске проекта по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области, передает BAQ.KZ.
По его словам, проект разрабатывался несколько лет, а в 2025 году документация прошла государственную экспертизу.
– Стоимость строительства контррегулятора составляет 102 миллиарда тенге. Для финансирования проекта мы заключили меморандум с Азиатским банком развития, который предоставит займ на строительство. В этом году мы собираемся начать работы, — сообщил министр.
Он подчеркнул, что объект позволит аккумулировать избыток воды в паводковый период на реке Есиль, что особенно важно, когда Астанинское водохранилище не справляется с объемами. Контррегулятор рассчитан на хранение порядка 870 миллионов кубометров воды, которую мы затем будем использовать для сельского хозяйства и других нужд.
По его словам, строительство контррегулятора повысит эффективность водоснабжения региона и снизит риски паводков для северных областей Казахстана.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Авто мечты откладываются: автолизинг оказался слишком дорогим для казахстанцев
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей