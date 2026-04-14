Новый НПЗ мощностью 10 млн тонн планируют ускоренно построить в Казахстане, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

«Вместе с тем, по поручению Главы государства, данному на расширенном заседании Правительства, принимаются меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн. тонн», - сказал министр.

В целом, по его словам, объем производства нефтегазохимической продукции составил 134 тысяч тонн за январь-март 2026 года.

Также, по его словам, министерством ведется работа совместно с АО «КазМунайГаз» и КРІ по увеличению объема производства полипропилена до 450 тыс. тонн в текущем году. Прогноз на 2026 год – 580 тыс. тонн.