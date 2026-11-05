Строительство трех республиканских дорог ускорили в Актюбинской области
Их общая протяженность в регионе составляет 1 875 километров, из которых 122 километра сейчас находятся на ремонте.
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В Актюбинской области активизировали строительство трех крупных автомобильных дорог республиканского значения.
Как отмечается в материале телеканала Qazaqstan, один из ключевых проектов — реконструкция участка автодороги «Актобе – Улгайсын». Полностью ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2028 года.
Этот участок транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» на протяжении многих лет доставлял неудобства водителям из-за плохого состояния покрытия. По словам дальнобойщика Виктора Макарова, поездка из Шымкента до России занимает около четырех дней, а дорога от сел Иргиз и Карабутак до Актобе остается в неудовлетворительном состоянии. При этом он отметил, что ремонтные работы сейчас ведутся активными темпами.
В рамках проекта строят четырехполосную автомагистраль протяженностью 262 километра от Актобе до села Улгайсын. Кроме того, начались работы на участке Астана – Иргиз транспортного коридора «Центр – Запад». Также полностью заново построят часть автодороги «Бейнеу – Сексеуил», проходящую по территории области.
Параллельно обновляют дороги областного значения. Как сообщил заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есет Аманбаев, ремонт трассы между населенными пунктами Изимбет и Эмба уже завершен. Средний ремонт также провели на дороге в направлении Костанайской области и на трассе Актобе – Орск – пункт пропуска «Алимбет».
Особое внимание уделяется качеству строительства. Новые дороги проходят пятиэтапную проверку, а итоговое заключение выдает Национальный центр качества дорожных активов.
По данным директора Актюбинского областного филиала центра Тельмана Малаева, специалисты проверили около 3 тысяч образцов дорожно-строительных материалов. В 57 пробах выявили несоответствия. Из 36 обнаруженных дефектов на сегодняшний день устранена 21%.
В общей сложности в области повторно уложили более 14 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на участках, где были выявлены недостатки. Специалисты заверяют, что контроль за качеством дорожных работ будет продолжен.
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