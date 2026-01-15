К строительству второй линии алматинского метрополитена планируют приступить в 2027 году, передает BAQ.kz.

По этому поводу в мегаполисе прошли общественные слушания. Проект предполагает, что новая ветка протянется на 14 километров. Свяжет она станцию "Жибек Жолы" с аэропортом.

Станций на линии будет восемь, откроют их одновременно. Среднее расстояние между ними оценивают в полтора километра. Завершится строительство должно в апреле 2031 года. Для исправной работы линии и сокращения времени ожидания пассажиров собираются закупить 13 вагонов. В часы пик интервалы движения не должны превышать 4,5 минуты. В обычное время – не более девяти.

В итоге на строительство хотят потратить 1,2 триллиона тенге. Примечательно, что во время строительства хотят вырубить 2541 дерево и 134 кустарника. Правда на территории станций обещают предусмотреть компенсацию. Виды, занесенные в Красную книгу, трогать не будут. Кроме того, под снос пойдут 110 земельных участков в Алмалинском, Медеуском и Турксибском районах.