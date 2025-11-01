Строительство завода по глубокой переработке кукурузы создаст около 6 000 рабочих мест
Айдарбек Сапаров обсудил с Fufeng ход реализации проекта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На полях VIII Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2025) министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с председателем совета директоров и основателем Fufeng Group (Shengtai Biotech Co., Ltd) господином Ли Сюэ Чунь, передаёт BAQ.KZ.
По информации МСХ, проект реализуется на участке площадью 400 га в Жамбылской области. Стоимость инвестиций составляет 175 млрд тенге. Производственная мощность предприятия в текущем году достигнет 500 тыс. тонн, к 2026 году - 1 млн тонн, и с 2027 года составит 3 млн тонн.
На предприятии будут производиться аминокислоты, крахмал, глюкоза, а также побочные продукты переработки кукурузы — клетчатка, белковый порошок, маточный раствор, корма и удобрения, применяемые в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Вся продукция ориентирована на экспорт в Китай и страны Европы.
Реализация проекта позволит создать около 6 000 рабочих мест на период строительства и 1 000 постоянных рабочих мест после ввода завода в эксплуатацию.
"Проект имеет стратегическое значение для аграрной отрасли Казахстана. Он позволит не только увеличить переработку сельхозсырья внутри страны, но и расширить экспортную линейку отечественной продукции. Все возникающие вопросы решаются оперативно, мы окажем полное содействие для своевременной и успешной реализации проекта", — подчеркнул Айдарбек Сапаров.
В свою очередь Ли Сюэ Чунь выразил благодарность за оказываемую поддержку и подчеркнул готовность компании к долгосрочному сотрудничеству.
"Казахстан обладает значительным потенциалом для развития переработки сельскохозяйственного сырья. Мы ценим конструктивное взаимодействие с Министерством. Уверен, что совместными усилиями проект будет реализован в установленные сроки и станет примером успешного промышленно-инвестиционного партнерства между Казахстаном и Китаем", — отметил Ли Сюэ Чунь.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- "Кайрат" достиг соглашения с "Астана Ареной" по проведению игр Лиги чемпионов
- Пять казахстанских вузов вошли в престижный рейтинг Times Higher Education
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни
- "У нас каждый день дышать нечем": как жители Усть-Каменогорска спасаются от ядовитого смога