Строящийся пятиэтажный дом загорелся в центре столицы

В районе Есиль по ул. Акмешит произошло возгорание на территории строящегося пятиэтажного жилого дома.

По предварительной информации, горит кровля здания. На место оперативно прибыли столичные пожарные расчеты.

Возгорание тушат по повышенному рангу. По пострадавшим информация не поступала.

На тушении задействовано 35 человек личного состава и 14 техники.