Строящийся пятиэтажный дом загорелся в центре столицы
В эти минуты столичные пожарные ликвидируют возгорание в строящемся объекте.
13 Сентября 2026, 17:01
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13 Сентября 2026, 17:0113 Сентября 2026, 17:01
127Фото: МЧС РК
В районе Есиль по ул. Акмешит произошло возгорание на территории строящегося пятиэтажного жилого дома.
По предварительной информации, горит кровля здания. На место оперативно прибыли столичные пожарные расчеты.
Возгорание тушат по повышенному рангу. По пострадавшим информация не поступала.
На тушении задействовано 35 человек личного состава и 14 техники.
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