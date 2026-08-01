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Стройку нового спорткомплекса в Семее остановили из-за страшной находки

1 Августа 2026, 22:11
АВТОР
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ТГ-канал аbainewskz 1 Августа 2026, 22:11
1 Августа 2026, 22:11
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Фото: ТГ-канал аbainewskz

В Семее на территории бывшего стадиона «Пищевик», где строится новый спортивный комплекс, обнаружили человеческие костные останки. После находки работы на объекте временно приостановили, передает управление полиции области Абай. Как сообщили в полиции, останки нашли 9 июля во время проведения земляных работ.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Изъятые останки были направлены на экспертизу для установления их происхождения и давности захоронения, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

Правоохранители также напомнили, что при обнаружении человеческих останков или предметов, похожих на них, необходимо немедленно сообщить в полицию и не предпринимать никаких самостоятельных действий до прибытия следственно-оперативной группы.

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