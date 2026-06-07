Студента из Астаны привлекли к ответственности после опасной поездки в Боровое
Информация о нарушении поступила от очевидца через официальный Instagram-аккаунт ведомства.
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В Акмолинской области полицейские наказали водителя автомобиля, пассажирки которого во время движения по трассе высовывались из окон ради съемки видео для социальных сетей.
Как сообщили в департаменте полиции региона, информация о нарушении поступила от очевидца через официальный Instagram-аккаунт ведомства. На присланных фото и видео было видно, как три девушки высовываются из окон движущегося автомобиля на дороге в направлении Борового, создавая угрозу собственной безопасности и другим участникам движения.
Сотрудники полиции установили личность водителя по записям. Им оказался студент из Астаны. Молодой человек рассказал, что 4 июня арендовал автомобиль Hyundai Elantra и вместе с подругами направлялся на отдых в курортную зону.
По факту нарушения в отношении водителя был составлен административный протокол. Кроме того, с ним провели профилактическую беседу, напомнив об ответственности за соблюдение правил дорожного движения и безопасность пассажиров.
В полиции подчеркнули, что подобные действия на оживленных трассах могут привести к серьезным последствиям и призвали граждан не рисковать жизнью ради контента в социальных сетях.
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