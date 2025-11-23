В рамках нарратива "Закон и порядок" в столице прошел финальный турнир по баскетболу 3х3 среди студентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Турнир прошел на площадке Назарбаев университета. Организаторами выступили столичный Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата Астаны при поддержке Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны.

"Такое спортивное событие в рамках антинаркотического проекта проходят на постоянной основе. Его главная цель – профилактика наркомании среди молодежи. Мы проводим такую работу среди школьников, среди учащихся колледжей. А сегодня мы организовали мероприятие среди студентов. С начала 2025 года только в столице зарегистрировано больше 400 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них более 270 – по фактам распространения наркотиков", – отметила старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Алия Кибаткызы.

Турнир объединил четыре сильнейшие студенческие команды и около 800 зрителей, включая фан-группы, активистов и молодежные объединения.

Финальный турнир по стритболу в Назарбаев Университете является позитивным и безопасным форматом приобщения молодых людей к здоровому образу жизни. Он становится не только спортивным итогом сезона, но и частью городской системы защиты молодежи от наркорисков.