Субсидии на молоко осели в казино: в Жетысу наложен арест на завод
110 млн тенге ушли на азартные игры.
Департамент Агентства финансового мониторинга по Жетысу проводит расследование по факту хищения государственных субсидий, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, руководитель ТОО в течение двух лет с помощью фиктивных документов незаконно получал от Управления сельского хозяйства субсидии, предназначенные для переработки молочной продукции. Общий ущерб превысил 300 млн тенге.
Для подтверждения затрат предоставлялись фиктивные документы о закупке сырого молока у частных предпринимателей и ложные сведения о производстве сливочного масла. Часть незаконно полученных средств - 110 млн тенге - подозреваемый потратил на азартные игры в казино.
С санкции суда на завод стоимостью свыше 300 млн тенге наложен арест.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
