Департамент Агентства финансового мониторинга по Жетысу проводит расследование по факту хищения государственных субсидий, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, руководитель ТОО в течение двух лет с помощью фиктивных документов незаконно получал от Управления сельского хозяйства субсидии, предназначенные для переработки молочной продукции. Общий ущерб превысил 300 млн тенге.

Для подтверждения затрат предоставлялись фиктивные документы о закупке сырого молока у частных предпринимателей и ложные сведения о производстве сливочного масла. Часть незаконно полученных средств - 110 млн тенге - подозреваемый потратил на азартные игры в казино.

С санкции суда на завод стоимостью свыше 300 млн тенге наложен арест.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.