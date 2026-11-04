Субсидировать 25% инвестиций в производство рыбных кормов предложили в Казахстане

В Казахстане предложили пересмотреть условия кредитования рыбоводческих хозяйств, наладить производство отечественных кормов и модернизировать государственные рыбопитомники. С соответствующим депутатским запросом к Премьер-министру Олжасу Бектенову обратился депутат Курултая, член фракции партии «Respublica» Руслан Идрисов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, аквакультура остается одним из перспективных направлений агропромышленного комплекса, способных обеспечить развитие сельских регионов, создание рабочих мест и увеличение несырьевого экспорта.

«Аквакультура – одно из наиболее перспективных направлений диверсификации агропромышленного сектора: она создаёт рабочие места в сельских регионах, наращивает несырьевой экспорт и укрепляет продовольственную безопасность», – отметил Руслан Идрисов.

Депутат обратил внимание на необходимость развития производственной, финансовой и научной базы отрасли. По итогам обсуждений с рыбоводами были определены основные направления, требующие дополнительных решений.

Одной из проблем остается недостаточная изученность водоемов. В Казахстане насчитывается 2 832 водоема, из которых 1 257 находятся в резерве. Их биологический потенциал пока не оценен.

Кроме того, существуют расхождения в данных о потреблении рыбы. По ведомственным оценкам, на одного жителя приходится около 7 килограммов рыбы в год, тогда как расчеты на основе производства, импорта и экспорта показывают 5,2 килограмма.

Для решения этих вопросов депутат предложил провести инвентаризацию закрепленных и резервных водоемов в 2026-2027 годах, внедрить единую методику учета и ускорить запуск модуля «Аквакультура» в системе E-fish.

Еще одним важным направлением Идрисов назвал доступность финансирования для рыбоводческих хозяйств.

Как отметил депутат, действующие условия кредитования не всегда учитывают особенности производства. Выращивание форели занимает около двух лет, а осетровых и получение икры требуют от трех до семи лет.

В связи с этим предлагается адаптировать сроки кредитования, льготные периоды, залоговые требования и механизмы гарантирования к производственным циклам рыбоводства. Также необходимо разработать типовые финансово-экономические модели для различных видов хозяйств.

Отдельное внимание в депутатском запросе уделено обеспечению рыбоводческих предприятий отечественными кормами.

«Корма формируют до 70% себестоимости рыбы, а по оценке отрасли 80-90% специализированных кормов импортируется», – подчеркнул депутат.

Согласно приведенным данным, к 2030 году потребность отрасли в кормах может достигнуть 510 тысяч тонн ежегодно.

Для развития собственного производства предлагается рассмотреть инвестиционные субсидии в размере 25% и налоговые стимулы для производителей кормов.

Дополнительным источником сырья могут стать вторичные продукты агропромышленного комплекса и пригодные пищевые отходы. Их использование предлагается начать с пилотного проекта при соблюдении требований ветеринарного контроля, переработки и прослеживаемости.

Еще один вопрос касается модернизации государственных рыбопитомников.

В 2025 году по государственному заказу в водоемы выпустили около 22 миллионов штук молоди рыбы. В перспективе общий объем выпуска предлагается увеличить до 80 миллионов штук ежегодно.

Для достижения этой цели необходимо обновить Атырауский осетровый завод, Камышлыбашский и Петропавловский рыбопитомники.

Депутат предложил Правительству утвердить план их модернизации с указанием необходимого финансирования, сроков реализации и ответственных исполнителей.

В запросе также поднимается вопрос компенсационного зарыбления водоемов за счет предприятий, деятельность которых наносит вред рыбным ресурсам.

В качестве действующего механизма Идрисов привел работу ТОО «OstFish», которое занимается выпуском осетровых рыб в Иртыш на территории Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. В 2025 году объем компенсационного зарыбления по договорам этой компании составил 328,36 миллиона тенге.

По мнению депутата, при возмещении экологического ущерба необходимо уделять приоритетное внимание восстановлению пострадавших водных экосистем. Для этого предлагается шире использовать отечественный рыбопосадочный материал, а также создать открытый реестр договоров и актов выпуска молоди с контролем результатов.

Особое внимание уделено научному сопровождению рыбной отрасли. В 2025 году финансирование Научно-производственного центра рыбного хозяйства составило 223 миллиона тенге. В 2026 году при плановой потребности в 279 миллионов тенге было выделено 149 миллионов.

По словам депутата, недостаток финансирования осложняет сохранение квалифицированных специалистов и работу филиалов центра.

Кроме того, большинство ветеринарных лабораторий Казахстана ориентировано на сельскохозяйственных животных и птицу. Для развития рыбоводства и расширения экспорта необходимы профильные специалисты и современные методики исследования рыбы и рыбной продукции.

В связи с этим Идрисов предложил определить специализированные лаборатории, обеспечить их оборудованием, подготовить кадры и внедрить методики, необходимые для внутреннего контроля и подтверждения соответствия экспортным требованиям.

Обращаясь к Правительству, депутат подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию аквакультуры, включая модернизацию предприятий, совершенствование финансовых механизмов, развитие кормовой базы и научного сопровождения.