Суд отказался возвращать прокурору дело председателя ОСИ Жубаниязовой
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Районный уголовный суд Астаны отказал стороне защиты в ходатайстве о возвращении прокурору уголовного дела в отношении Сауле Жубаниязовой, обвиняемой по статье 254 Уголовного кодекса Казахстана.
Соответствующее постановление огласила председательствующая судья Абаева.
Ходатайство о возврате дела прокурору в порядке статьи 323 УПК ранее заявил адвокат подсудимой. Защита настаивала, что в ходе расследования были допущены существенные нарушения, а по делу необходимо провести дополнительные экспертизы, истребовать документы и сведения, а также допросить свидетелей.
Сама Жубаниязова и ее адвокаты поддержали ходатайство и просили удовлетворить его в полном объеме.
Однако суд не нашел оснований для возвращения уголовного дела прокурору.
«В данном случае по делу отсутствуют основания для возврата уголовного дела прокурору в порядке статьи 323 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан», – говорится в постановлении суда.
Суд отметил, что устранение существенных процессуальных нарушений при возврате дела прокурору не должно быть связано с восполнением неполноты досудебного расследования.
При этом доводы защиты о необходимости проведения дополнительных судебных экспертиз, допроса свидетелей и истребования новых доказательств, по мнению суда, могут быть рассмотрены непосредственно в ходе главного судебного разбирательства.
«В статье 323 Уголовно-процессуального кодекса прямо прописано, что после возврата дела прокурору сбор новых доказательств для восполнения пробелов следствия не допускается. Таким образом, приведенные стороной защиты доводы о необходимости назначения ряда судебных экспертиз, допроса свидетелей, истребования новых доказательств подлежат разрешению на стадии главного судебного разбирательства», – указал суд.
Не согласился суд и с заявлением адвокатов о нарушении права Жубаниязовой на защиту во время досудебного расследования.
«Доводы стороны защиты о нарушенных правах подсудимой на защиту являются несостоятельными, поскольку в материалах дела имеются сведения об участии адвокатов как при ее допросе, так и на стадии ознакомления с материалами дела», – следует из постановления.
В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о направлении уголовного дела прокурору.
«В удовлетворении ходатайства защитника подсудимой Жубаниязовой о направлении уголовного дела прокурору в порядке статьи 323 УПК Республики Казахстан – отказать», – постановил суд.
Решение является окончательным и отдельно обжалованию не подлежит. При этом несогласие с ним сторона защиты сможет изложить в апелляционной жалобе на итоговое решение по уголовному делу.
Рассмотрение дела Жубаниязовой продолжится в главном судебном разбирательстве.
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