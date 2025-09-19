Актауский городской суд 5 сентября рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера ТОО "Әлем құрылыс ltd", обвиняемой в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ. По версии следствия, в период с октября 2022 года по январь 2025-го женщина совместно с другими лицами якобы похитила более 143 миллионов тенге. Обвинение настаивало на назначении ей наказания в виде семи лет лишения свободы и взыскании суммы ущерба.

Однако суд установил, что уголовное дело было возбуждено с нарушением закона: при регистрации заявлений и сообщений в ЕРДР отсутствовали сведения о размере ущерба и подтверждающие документы. Кроме того, постановление следователя о прекращении дела было необоснованно отменено вышестоящими прокурорами. Суд признал недопустимыми признательные показания подсудимой как единственное доказательство вины. Защита указывала, что бухгалтер действовала по указанию одного из учредителей компании, а спорные средства были направлены на выплату зарплаты.

В итоге суд оправдал женщину по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного имущества" за недоказанностью вины. Подсудимой разъяснено право требовать компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Приговор пока не вступил в законную силу.