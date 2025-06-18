Суд дал подростку шанс на исправление после кражи в Шымкенте
В Шымкенте подросток, укравший мопед и инструменты, освобождён от уголовной ответственности.
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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении подростка по фамилии Щ., обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, передаёт BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года несовершеннолетний незаконно проник в дом в дачном массиве "Қайнар-бұлақ" и похитил мопед "Хонда Дио", 15-метровый сварочный кабель и болгарку. Общая сумма ущерба составила 195 000 тенге.
В ходе следствия и судебного разбирательства подсудимый признал вину и примирился с потерпевшим. Прокуратура также поддержала ходатайство о прекращении дела, ссылаясь на примирение сторон и компенсацию ущерба.
На основании части 2 статьи 68 УК РК суд освободил подростка от уголовной ответственности, применив к нему меры воспитательного воздействия: ограничение досуга и установление особых требований сроком на 1 год.
Постановление вступило в законную силу.
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