Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении подростка по фамилии Щ., обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года несовершеннолетний незаконно проник в дом в дачном массиве "Қайнар-бұлақ" и похитил мопед "Хонда Дио", 15-метровый сварочный кабель и болгарку. Общая сумма ущерба составила 195 000 тенге.

В ходе следствия и судебного разбирательства подсудимый признал вину и примирился с потерпевшим. Прокуратура также поддержала ходатайство о прекращении дела, ссылаясь на примирение сторон и компенсацию ущерба.

На основании части 2 статьи 68 УК РК суд освободил подростка от уголовной ответственности, применив к нему меры воспитательного воздействия: ограничение досуга и установление особых требований сроком на 1 год.

Постановление вступило в законную силу.