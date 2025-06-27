В Улытауском регионе Казахстана суд рассмотрел дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, передает BAQ.KZ. Жительница города Каражал была признана виновной в повторном неисполнении родительских обязанностей - на этот раз в состоянии алкогольного опьянения она находилась в общественном месте с малолетним ребенком.

Инцидент произошёл вечером 24 апреля 2025 года. Женщина по имени Ж., будучи в состоянии средней степени опьянения, находилась с ребенком, рожденным в марте 2024 года, на территории города. Суд установил, что она не обеспечила безопасность малыша, подвергнув его риску, тем самым нарушив требования законодательства. Это уже второе аналогичное нарушение за год.

Во время заседания Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Ұлытау обвиняемая признала свою вину и выразила раскаяние, пообещав впредь не повторять подобных поступков.

Согласно части 2 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях, за подобное деяние предусмотрен штраф или административный арест до пяти суток. Однако, как напомнили в суде, арест не применяется к женщинам, воспитывающим детей младше 14 лет, поэтому в данном случае было назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей.