Суд наказал виновных в доведении подростка до самоубийства

В Жамбылской области суд вынес приговор по делу о доведении несовершеннолетнего до самоубийства. Виновными признаны трое лиц, включая совершеннолетнего и двух подростков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Генеральной прокуратуры, в апреле прошлого года в селе Тастобе Жамбылского района ученик 9 класса совершил самоубийство, повесившись в сарае во дворе своего дома.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК.

Причины трагедии

Следствием установлено, что 22-летний житель села, а также двое учащихся 10–11 классов оказывали на подростка систематическое психологическое давление.

Выявлено наличие среди школьников «неформальных лидеров», распространение криминальной субкультуры и поведения «по понятиям», что воспринималось как норма.

"Подросток подвергался запугиванию и принуждению к труду. В последние дни перед трагедией он выполнял строительные работы в доме одного из фигурантов, считавшегося «авторитетом» среди молодежи", - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было направлено в суд 5 сентября 2025 года. По итогам разбирательства вина подсудимых полностью доказана.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области от 16 апреля 2026 года они признаны виновными.

Основному обвиняемому назначено 8 лет лишения свободы, двум несовершеннолетним - по 5 лет лишения свободы каждому.

Дело стало одним из резонансных и вновь подняло вопрос о влиянии криминальной субкультуры на подростковую среду.