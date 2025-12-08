В Туркестанской области завершилось судебное разбирательство по делу о нападении на певицу Азоду Турсинмурадову во время свадебного торжества, передает BAQ.KZ. Суд установил, что подсудимый — бывший свёкор артистки — подошёл к ней во время выступления и несколько раз ударил. Певица упала на пол, а произошедшее было зафиксировано на видео, которое позже широко распространилось в социальных сетях.

Экспертиза подтвердила наличие у Турсинмурадовой синяков на шее, предплечье и грудной клетке. При этом медики классифицировали повреждения как не вызывающие кратковременного расстройства здоровья. Суд квалифицировал действия обвиняемого как хулиганство — грубое нарушение общественного порядка с применением физической силы.

Во время процесса прокурор потребовал назначить мужчине один год лишения свободы. Потерпевшая поддержала позицию обвинения и заявила требования о возмещении 700 тысяч тенге материального ущерба и 10 миллионов тенге морального вреда. Сам обвиняемый просил переквалифицировать статью на более мягкую и назначить ему штраф.

Как сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда, при вынесении приговора суд учёл отсутствие у подсудимого судимостей и его раскаяние. Отягчающих обстоятельств выявлено не было. В итоге мужчине назначили один год ограничения свободы. Также суд обязал его выплатить пострадавшей 800 тысяч тенге компенсации морального вреда и 700 тысяч тенге представительских расходов. Приговор ещё может быть обжалован.