Суд обязал акимат предоставить жилье жителю Экибастуза после 25 лет проживания

Житель Экибастуза через суд добился заключения договора найма на квартиру, в которой проживал на протяжении 25 лет.

Специализированный межрайонный административный суд №2 Павлодарской области рассмотрел иск местного жителя к акиму Экибастуза и городскому отделу экономики и финансов.

Как установил суд, еще в 2000 году мужчине предоставили квартиру. На основании решения акима с ним заключили договор аренды для временного заселения сроком на один год.

Однако фактически мужчина продолжал жить в этой квартире на протяжении следующих 25 лет. Все это время он оплачивал коммунальные услуги, а также за собственные средства восстановил жилье. При этом право собственности на квартиру за ним зарегистрировано не было.

В марте 2026 года мужчину поставили на учет как нуждающегося в жилье. После этого он обратился в суд с требованием обязать местные исполнительные органы предоставить ему занимаемую квартиру, заключив договор найма.

Суд признал требования частично обоснованными. При рассмотрении дела было учтено, что мужчина длительное время фактически проживает в спорной квартире, не имеет собственного жилья, состоит на учете нуждающихся и добросовестно пользовался недвижимостью.

В итоге суд обязал отдел экономики и финансов акимата Экибастуза предоставить мужчине эту квартиру путем заключения договора найма жилья из государственного жилищного фонда.

Решение суда вступило в законную силу.