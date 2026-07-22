Суд обязал блогера удалить видео из Instagram и выплатить компенсацию потерпевшим

Суд в Актау обязал местного блогера удалить из Instagram видео следственных действий по уголовному делу и выплатить компенсацию морального вреда двум потерпевшим. Как сообщили в суде, блогер опубликовал видеозапись, на которой были запечатлены двое жителей города, проходивших по уголовному делу в качестве потерпевших. Истцы заявили, что не давали согласия на использование и распространение своего изображения, после чего обратились в суд с требованием удалить публикацию и взыскать компенсацию.

Суд указал, что в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса использование изображения гражданина без его согласия не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Доводы ответчика о том, что он является общественным деятелем или внештатным журналистом, суд не принял. По мнению суда, опубликованное видео не относится к категории материалов, которые можно распространять без согласия изображенных на них лиц.

Кроме того, суд установил, что размещение видеозаписи в открытом доступе, а также сопровождавшие ее негативные комментарии причинили истцам моральные страдания. В итоге суд признал публикацию незаконной, обязал блогера удалить видео со своей страницы в Instagram и выплатить каждому из двух истцов по 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.