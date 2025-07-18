В суде Астаны сегодня оглашается приговор бывшему советнику посольства Казахстана в ОАЭ Сакену Мамашу, обвиняемому в истязании своей супруги. Как передаёт BAQ.KZ, ранее государственный обвинитель запросил для экс-дипломата 6 лет лишения свободы. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по просьбе потерпевшей.
Суд огласил приговор экс-дипломату Сакену Мамашу
Межрайонный суд Астаны объявил приговор экс-дипломату, обвиняемому в насилии над экс-женой.
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
226Фото: BAQ.KZ
Сакена Мамаша приговорили к 6 годам лишения свободы.
"Руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 Уголовно-процессуального кодекса, суд приговорил Мамаш Сакена Ташкинбайулы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1, части 2, статьи 110 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы спедней безопасности", - озвучил приговор судья Артур Абдыханов.
В мае 2024 года супруга бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша публично заявила, что подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны мужа в течение 10 лет. Женщина сообщила, что опасается за свою жизнь и безопасность своих детей, и обратилась за защитой к государству.
После огласки Министерство иностранных дел Казахстана приняло решение отозвать Сакена Мамаша из командировки в ОАЭ. Его супруга вернулась в Казахстан, где была размещена в одном из кризисных центров.
Позднее в полиции подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении экс-дипломата по заявлению супруги о нанесении побоев.
В начале марта 2025 года стало известно, что уголовное дело передано в суд. В апреле того же года Мамаш был взят под арест.
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