В суде Астаны сегодня оглашается приговор бывшему советнику посольства Казахстана в ОАЭ Сакену Мамашу, обвиняемому в истязании своей супруги. Как передаёт BAQ.KZ, ранее государственный обвинитель запросил для экс-дипломата 6 лет лишения свободы. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по просьбе потерпевшей.

Сакена Мамаша приговорили к 6 годам лишения свободы.

"Руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 Уголовно-процессуального кодекса, суд приговорил Мамаш Сакена Ташкинбайулы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1, части 2, статьи 110 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы спедней безопасности", - озвучил приговор судья Артур Абдыханов.

В мае 2024 года супруга бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша публично заявила, что подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны мужа в течение 10 лет. Женщина сообщила, что опасается за свою жизнь и безопасность своих детей, и обратилась за защитой к государству.

После огласки Министерство иностранных дел Казахстана приняло решение отозвать Сакена Мамаша из командировки в ОАЭ. Его супруга вернулась в Казахстан, где была размещена в одном из кризисных центров.

Позднее в полиции подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении экс-дипломата по заявлению супруги о нанесении побоев.

В начале марта 2025 года стало известно, что уголовное дело передано в суд. В апреле того же года Мамаш был взят под арест.