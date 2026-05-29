Суд отказал в массовом перерасчете тарифа на вывоз мусора в Костанае

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел иск Департамента по защите прав потребителей к ТОО "Тазалык-2012" о перерасчете платы за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов для жителей Костаная, передает BAQ.KZ.

Поводом для обращения в суд стали коллективные жалобы горожан, поступившие через систему E-Otinish. Жители просили обязать коммунальную компанию произвести перерасчет платежей после того, как ранее суд признал незаконным решение маслихата Костаная об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов.

В Департаменте по защите прав потребителей посчитали, что это может стать основанием для пересмотра начислений по действовавшим тарифам и обратились с соответствующим иском.

Однако суд отказал в удовлетворении требований.

Как установлено в ходе разбирательства, у департамента отсутствуют предусмотренные законодательством полномочия требовать от коммунального предприятия перерасчета тарифа в пользу жителей города.

При этом суд обратил внимание, что, несмотря на обращения граждан и общественный резонанс, уполномоченным органом не были в полной мере использованы предусмотренные законом механизмы для урегулирования ситуации в рамках своей компетенции.

В ходе рассмотрения дела также выяснилось, что непосредственно в адрес ТОО "Тазалык-2012" ранее обратились 47 потребителей с просьбой провести перерасчет. Все эти обращения были удовлетворены компанией в добровольном порядке.

Суд отметил, что фактов отказа со стороны предприятия в проведении перерасчета по обращениям граждан установлено не было.

Таким образом, иск Департамента по защите прав потребителей оставлен без удовлетворения.