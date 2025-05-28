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Суд отклонил ходатайство об отводе судьи по делу Шерзата Полата

Сегодня, 18:10
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скриншот из видео Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: скриншот из видео

Адвокату подсудимого Абзала Шынасыла отказали в отводе судьи, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Судья Аскарбек Беймбетов отклонил ходатайство об отводе судьи Ержана Жанузакова.

Защита подсудимого заявила отвод судье Жанузакову, указав на отсутствие объективности в рассмотрении дела. Его подзащитный Шынасыл поддержал заявление своего адвоката.

 Судебное заседание продолжилось.

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