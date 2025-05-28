Суд отклонил ходатайство об отводе судьи по делу Шерзата Полата
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
114Фото: скриншот из видео
Адвокату подсудимого Абзала Шынасыла отказали в отводе судьи, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Судья Аскарбек Беймбетов отклонил ходатайство об отводе судьи Ержана Жанузакова.
Защита подсудимого заявила отвод судье Жанузакову, указав на отсутствие объективности в рассмотрении дела. Его подзащитный Шынасыл поддержал заявление своего адвоката.
Судебное заседание продолжилось.
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