Суд по делу Камчыбека Ташиева перенесли в Бишкеке

Судебный процесс по делу бывшего главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев отложили, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как рассказал адвокат Икрамидин Айткулов, заседание перенесли из-за того, что часть подсудимых не успела ознакомиться с материалами уголовного дела.

Адвокаты обжаловали материалы следствия

По словам защитника, адвокаты также подали жалобы в Бишкекский городской суд на постановления следствия, касающиеся доказательств по делу.

"После вынесения горсудом решения по жалобе суд продолжится в Первомайском райсуде Бишкека. Камчыбек Ташиев будет посещать судебные заседания", – сообщил Икрамидин Айткулов.

Дело рассматривают в закрытом режиме

Ранее уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Бишкека. Вместе с Камчыбеком Ташиевым по делу проходят еще семь обвиняемых.

Экс-главу ГКНБ обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

По словам адвоката, дело имеет гриф секретности, поэтому судебные заседания проходят в закрытом режиме, а разглашение материалов следствия и суда запрещено.

На первое заседание сам Ташиев не пришел. Официальные причины его отсутствия не назывались.

Как сообщали СМИ, адвокаты просили изменить меру пресечения фигурантам дела и перевести их под домашний арест, а также рассекретить материалы дела и сделать процесс открытым. Суд эти ходатайства отклонил.