Суд по делу Ташиева начался без самого Ташиева

Процесс проходит в Первомайском районном суде Бишкека, передает BAQ.kz со ссылкой на СМИ.

Ташиев на заседание не пришел

Судебное заседание проходит без участия самого Камчыбека Ташиева. Причины его отсутствия официально не называются.

Как сообщает kaktus.media, адвокаты просили суд изменить меру пресечения арестованным и перевести их под домашний арест. Также защита просила рассекретить материалы дела и сделать процесс открытым.

Суд эти ходатайства отклонил. На заседание не доставили Бекболота Талгарбекова.

Курманкул Зулушев и Нурланбек Тургунбек уулу прибыли.

Следующее заседание назначено на 21 мая, 10:00.

Почему не было в суде Ташиева

В кыргызских соцсетях и СМИ обсуждают две возможные версии: либо суд пока не считает его присутствие необходимым, либо экс-глава ГКНБ сослался на состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Кыргызстана утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в суд.

В чем обвиняют бывшего главу ГКНБ

По словам адвоката Икрамидин Айткулов, Ташиеву предъявлены обвинения по статьям о приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностным положением.

Кроме него, по делу проходят бывший генпрокурор Курманкул Зулушев, экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу и другие фигуранты.

Процесс проходит за закрытыми дверями

Уголовному делу присвоен гриф секретности, поэтому заседания проходят в закрытом режиме.

Участникам процесса запрещено разглашать материалы следствия и детали судебного разбирательства.