В Талдыкоргане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. На очередном заседании был допрошен один из подсудимых — Абзал Шынасыл. Он частично признал свою вину и подробно рассказал о событиях той ночи, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, вечером он находился в кафе "Эйфория" вместе с другими фигурантами дела.

"Я был дома около 19:00, потом пошёл пешком до кафе "Эйфории", где мы отдыхали. Затем раздался звонок Нурлану Токтаубаеву: он сказал что его друга избили возле магазина "Камажай". Примерно в полночь заведение закрывалось, и я заметил, что за столом нет Шынгыса Токтаубаева и Азамата. Тогда все ребята решили поехать в магазин, чтобы разобраться в происходящем. Я не поместился в машину, остался в кафе, а потом встретил знакомого и попросил подвезти меня до улицы Менделеева — там всё и произошло", - сказал он.

Шынасыл утверждает, что получил сообщение от свидетельницы Даны Жаксыгельды о начавшейся драке. Она написала ему сообщения "где ты? тут началась драка". Подойдя к месту конфликта, он сразу вмешался:

"На меня бежал высокий бородатый мужчина — это был Гайыпбаев Нурканат. Я ударил его, он побежал к машине, достал ружьё и, приблизившись на 5–6 метров, выстрелил со словами “стоять”. Я услышал шум в ушах. Один из наших ребят побежал на него, чтобы обезоружить. Потом я увидел, как возле него упал Шерзат. Я не знал, от чего он упал, пошёл бить и пинать его. В тот момент Дархан Аскентай потянул меня назад, и я ударил и его тоже — два раза, так как не знал его на тот момент", — утверждает подсудимый.

Кроме того, Шынасыл рассказал, что позже нанёс ножевое ранение Гайыпбаеву.

"Нурканат лежал на земле, штаны были частично стянуты, и я вонзил нож ему в ягодицу примерно на 1–2 сантиметра", - отметил подсудимый.

Он также сообщил, что в машине, в которой они уезжали, заметил ружьё, и рассказал о попытке уничтожить следы.