Суд по делу Шерзата: подсудимый предложил пройти детектор лжи
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
109Фото: Верховный Суд РК.
Во время очередного заседания по делу об убийстве Шерзата Полата в Талдыкоргане подсудимый Дидар Калиахмет заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою непричастность к насилию и применению оружия в ночь трагедии, передаёт BAQ.KZ.
"Уважаемый суд, давайте я отвечу на вопросы о том, применял ли я силу, пользовался ли оружием в ту ночь — на детекторе лжи", — предложил Калиахмет.
Однако судья отказался от проведения такой процедуры, отметив, что в этом нет необходимости.
В рамках процесса продолжается допрос подсудимых и анализ материалов дела.
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