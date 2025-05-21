Во время очередного заседания по делу об убийстве Шерзата Полата в Талдыкоргане подсудимый Дидар Калиахмет заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою непричастность к насилию и применению оружия в ночь трагедии, передаёт BAQ.KZ.

"Уважаемый суд, давайте я отвечу на вопросы о том, применял ли я силу, пользовался ли оружием в ту ночь — на детекторе лжи", — предложил Калиахмет.

Однако судья отказался от проведения такой процедуры, отметив, что в этом нет необходимости.

В рамках процесса продолжается допрос подсудимых и анализ материалов дела.