В Талдыкоргане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. На очередном заседании была воспроизведена видеозапись допроса свидетельницы Даны Жаксыгельды, которая в ту ночь находилась на месте событий. По версии следствия, именно она помогала Абзалу Шынасылу избавиться от крови и отпечатков пальцев на его ноже, используя энергетик, передаёт BAQ.KZ.

По словам Жаксыгельды, всё началось у магазина "Камажай", куда она приехала вместе с подсудимыми и второй свидетельницей Эльмирой Нурбековой.

"Мы поехали в магазин на "кабане". Там стояла группа парней. В магазине находились двое парней и продавец — Каржаубай. Он отказал нам продавать товар и сказал выйти из магазина. Когда выходили, мы с Эльмирой увидели конфликт между парнями", — рассказала она.

Сразу после этого, по её словам, в их сторону выбежал вооружённый мужчина.

"Выбежал бородатый мужчина с ружьём в руках. Я услышала выстрел, закрыла уши и убежала в машину. Сидела там. Он выстрелил потом ещё два раза. Это было ружьё", — отметила Жаксыгельды.

Речь шла о Гайыпбаеве.

На вопросы следователей Жаксыгельды пояснила, что к моменту их приезда возле магазина находились шесть-семь молодых людей. Кто начал драку — она не видела. После стрельбы конфликт переместился за магазин, между домами. Свидетельница осталась в машине и не вмешивалась.

Отдельное внимание было уделено её действиям после происшествия. Она рассказала, что помогала смыть отпечатки пальцев с ножа Шынасыла, который, возможно, был орудием убийства. Эту информацию она прокомментировала на видео.