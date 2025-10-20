В Казахстане предлагают передать судам с участием присяжных заседателей право решать вопросы условно-досрочного освобождения (УДО) и замены неотбытой части наказания более мягким видом. Соответствующий законопроект инициировали депутаты Мажилиса, передает BAQ.KZ.

Согласно документу "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшего совершенствования уголовного законодательства", суд присяжных сможет:

принимать решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания;

заменять неотбытую часть наказания более мягким видом;

сокращать срок назначенного наказания.

По действующему законодательству, вопросы УДО рассматриваются судами без участия общественности, что, по мнению депутатов, снижает уровень доверия к таким решениям.

"Предлагается передать суду с участием присяжных заседателей функции по рассмотрению обращений граждан по вопросам УДО и замены неотбытой части наказания более мягким видом. Это позволит вовлечь общественность и повысить прозрачность процедуры", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Рассматривать ходатайства осуждённых планируют суды с участием шести присяжных заседателей и одного судьи.

По словам депутатов, аналогичная практика существует в Великобритании, Франции, Канаде, Новой Зеландии и США, где подобные решения принимают специальные комиссии при губернаторах, в состав которых входят психиатры, бывшие судьи, представители пенитенциарной системы и даже бывшие осуждённые.

Пилотный проект предлагается реализовать с 1 января 2026 года по 1 января 2028 года в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и в Шымкенте.