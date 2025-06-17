Жительница Астаны добилась через суд смены своей национальности с "белоруски" на "немку", несмотря на отказ миграционной службы, сославшейся на положения законодательства, допускающие изменение национальности только на национальность одного из родителей, передает BAQ.KZ.

Основанием для обращения в миграционную службу послужили данные из актовой записи о рождении её дедушки, в которой у прадеда и прабабушки указана национальность "немцы". Женщина также представила сведения об участии в деятельности немецкой этнокультурной общины, подчеркнув свою устойчивую этническую самоидентификацию.

Однако миграционная служба отказала в удовлетворении заявления, ссылаясь на статью 65 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", где указано, что национальность определяется исключительно по родителям.

Суд по делам административных правонарушений признал отказ незаконным, отметив, что он нарушает положения Конституции и игнорирует правовую позицию Конституционного Суда РК. Ранее, в апреле 2025 года, Конституционный Суд признал указанную норму неконституционной в части, не допускающей иные основания для определения и изменения национальности — такие как происхождение по другим родственникам, культурная самоидентификация и иные объективные обстоятельства.

Суд указал, что понятие национальности связано не только с юридическим наследованием, но и с личным правом на самоидентификацию, закреплённым в статье 19 Конституции РК. Женщина представила доказательства устойчивой связи с немецкой этнической группой: участие в культурных мероприятиях, сохранение языка, знание истории и активную деятельность в этнокультурной среде.

В результате суд обязал миграционную службу завершить административную процедуру по удовлетворению заявления и официально изменить национальность истца на "немку".

Этот случай может стать важным прецедентом для других граждан Казахстана, сталкивающихся с ограничениями при смене национальной принадлежности, особенно в контексте репрессий, депортаций и утраты этнической идентичности в прошлом.