Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент в закрытом судебном заседании рассмотрел дело в отношении двух сотрудников психиатрического учреждения, обвиняемых в изнасиловании пациенток, включая несовершеннолетнюю, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, в июле 2024 года подсудимые, работая санитарами-контролёрами в женском отделении №3 "Психического центра здоровья" Туркестанской области, совершили неоднократные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, находившихся в беспомощном состоянии. Одна из потерпевших на момент преступления была несовершеннолетней.

Суд признал вину обоих подсудимых доказанной. В качестве доказательств были приняты показания потерпевших и их законных представителей. Подсудимые отрицали вину и настаивали на оправдании, однако суд принял сторону обвинения.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у осуждённых несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и любые должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Суд также постановил взыскать с осуждённых в пользу потерпевших по 10 млн тенге компенсации морального вреда. Дополнительно в пользу одной из потерпевших взысканы расходы на оплату адвоката в размере 600 тыс. тенге.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме в связи с характером преступления и с целью защиты прав несовершеннолетней пострадавшей.