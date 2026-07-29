Суд в Актау наказал мужчину за кражу 12 пачек сливочного масла
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В Актау суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, который дважды похитил сливочное масло из магазинов одной торговой сети. Несмотря на признание вины и возмещение ущерба, избежать уголовного наказания мужчине не удалось. Как сообщили в Актауском городском суде, ранее судимый и неработающий мужчина сначала украл пять, а затем семь упаковок сливочного масла в разных магазинах.
Общая сумма ущерба составила 18 120 тенге. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб. Представитель потерпевшей стороны отказался от гражданского иска, а сам обвиняемый просил прекратить дело в связи с примирением сторон.
Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, поскольку после предыдущего уголовного правонарушения, совершенного мужчиной, не истек установленный законом срок. В итоге суд признал его виновным в неоднократном мелком хищении и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ.
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