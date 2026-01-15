Суд в Алматы вынес приговор бывшим сотрудникам FlyArystan за хищение средств
Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор бывшим сотрудникам авиакомпании FlyArystan по делу о присвоении и хищении денежных средств, передает BAQ.KZ.
По данным суда, обвиняемыми выступали Е., И. и А. — менеджеры и директор департамента компании. В период с 2019 по 2024 годы они, как установило следствие, присвоили вверенные им денежные средства. На похищенные средства подсудимые приобрели движимое и недвижимое имущество.
Подсудимые вину не признали. Потерпевшая сторона и прокурор просили назначить наказание в виде лишения свободы.
Приговор суда:
-
И. и А. признаны виновными и получили по 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
-
Е. признан виновным и приговорён к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые и наличие на иждивении у каждого подсудимого по двое малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Иск потерпевшей стороны удовлетворён: ущерб взыскан с подсудимых в солидарном порядке, а имущество, приобретённое преступным путём, конфисковано в счёт возмещения ущерба.
