Окружной судья США Джиа Кобб остановила попытку администрации Дональда Трампа расширить процедуру ускоренной депортации мигрантов, что стало серьезным ударом по планам президента по массовой депортации, передает BAQ.KZ.

Как сообщают американские СМИ, новая мера предусматривала массовое применение процедуры депортации без судебного разбирательства для мигрантов, задержанных по всей территории США. Ранее эта процедура использовалась лишь для мигрантов, задержанных вблизи мексиканской границы, если они находились в США менее двух недель.

С января 2025 года администрация Трампа попыталась распространить её на всех мигрантов, находящихся в стране до двух лет. Однако судья Джиа Кобб посчитала, что такой подход может привести к ошибочным депортациям без должной правовой процедуры, лишая людей возможности доказать, что они находятся в США более двух лет.