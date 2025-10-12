Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии
76-летняя жительница региона оспорила отказ госоргана и добилась пересмотра своих пенсионных выплат.
В области Абай пенсионерка через суд доказала, что при назначении ее пенсии была допущена ошибка, из-за которой размер выплат оказался заниженным, передает BAQ.KZ.
Женщина обратилась в суд после того, как уполномоченный орган отказал ей в перерасчете пенсии. Несмотря на то, что иск был подан с нарушением установленного срока, суд восстановил его, сославшись на принцип доступности правосудия и учитывая возраст и юридическую неграмотность истицы.
Как выяснилось, при первоначальном назначении пенсии в 1994 году ее фактический доход был занижен. В расчет не вошли сведения о заработке по совместительству в частной фирме, подтвержденные официальными справками. В результате пенсионные выплаты оказались значительно ниже положенных.
Суд указал, что ошибка госоргана не может трактоваться во вред пенсионеру. Согласно статье 13 Административного процессуально-процедурного кодекса, доверие гражданина к действиям административного органа подлежит правовой защите.
В итоге суд признал отказ уполномоченного органа в перерасчете пенсии необоснованным и обязал произвести перерасчет выплат с учетом фактического дохода за период с 1 августа 1993 по 31 июля 1994 года.
Решение суда вступило в законную силу.
