Захват заложницы в аэропорту Алматы: суд вынес приговор мужчине
Суд поставил точку в деле Баратова.
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Турксибский районный суд Алматы приговорил Машрапбека Баратова к 11 годам лишения свободы за захват заложницы в аэропорту в марте 2025 года, передаёт BAQ.KZ.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.
К этому сроку был присоединён неотбытый остаток наказания по делу 2023 года, где Баратову ранее было назначено ограничение свободы.
Итоговый срок составил 11 лет лишения свободы.
Судебный процесс по делу о захвате заложницы в аэропорту начался 7 апреля.
Напомним, 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника. По факту было возбуждено уголовное дело.
Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.
Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін". Также выяснилось, что герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца.
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